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Минстрой определится с планом действий в рамках поручений правительства к апрелю

Как заявил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, ведомство отрабатывает все поручения

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минстрой России анализирует ситуацию в строительной отрасли России, план действий по решению обозначенных правительством задач будет готов к апрелю. Об этом сообщил в пятницу министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев на заседании президиума общественного совета при Минстрое России.

"Все поручения мы отрабатываем, должны в ближайшее время дать ответы на вопросы... Времени очень мало. На раскачку нам дали март месяц. В апреле мы должны ответить на вопросы, которые перед нами стоят", - сказал Якушев.

Министр добавил, что ведомство проводит большую аналитическую работу, переоценивая то, что было сделано в 2018-2019 годах. Среди основных задач - урегулирование вопроса с некачественной проектно-сметной документацией. "Именно на этом мы делаем упор в работе с субъектами РФ. Уже сейчас мы делаем серьезную инвентаризацию, у кого это есть, у кого этого нет, в ручном режиме перебираем каждый проект", - сказал Якушев.

В конце января вице-премьер Марат Хуснуллин на первом рабочем совещании в Минстрое России среди первоочередных задач, стоящих перед ведомством, назвал проработку нормативной базы и освобождение стройки от излишних ограничений, а также кардинальное изменение подхода к ценообразованию. Также, по мнению Хуснуллина, существует серьезный вопрос по аварийному жилью. Кроме того, необходимо еще раз оценить ситуацию и поднять вопрос увеличения объема финансирования капитального ремонта.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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