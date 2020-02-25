Военные Восточного округа в 2019 году получили более 5,4 млрд рублей жилищных субсидий

ТАСС, 25 февраля. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) в 2019 году получили более 5,4 млрд рублей субсидий на покупку или строительство жилья, сообщила во вторник пресс-служба ВВО.

"В 2019 году военнослужащим Восточного военного округа выплачено более 5,4 млрд рублей жилищных субсидий для строительства или приобретения постоянного жилья. За этот же период обеспечено служебными жилыми помещениями 5960 военнослужащих, в том числе 183 многодетные семьи, каждой семье выделено жилое помещение общей площадью более 80 квадратных метров", - сообщила пресс-служба.

Субсидии на покупку и строительство жилья в прошлом году позволили решить квартирный вопрос почти для 740 семей военнослужащих. Жилье для военных округа обеспечивает федеральное государственное казенное учреждение "Восточное региональное управление жилищного обеспечения" Минобороны России.

В 2018 году служебное жилье получили более 5 тыс. военных, еще 637 семей военнослужащих получили субсидии на покупку или строительство на общую сумму более 4 млрд рублей. Готовое жилье для постоянного проживания получили 45 семей военнослужащих ВВО. Всего с помощью различных форм жилищного обеспечения в 2018 году квартирный вопрос решили 5,8 тыс. военных.