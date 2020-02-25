В Приморье в 2020 году обеспечат квартирами всех вдов ветеранов, которые стоят в очереди

ВЛАДИВОСТОК, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Приморья в первом квартале 2020 года обеспечит квартирами всех вдов ветеранов Великой Отечественной войны, которые стоят в очереди на получение жилья. Ветеранов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в настоящее время в очереди нет, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

В 2008 году президент РФ подписал указ "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.". Право на получение жилья имеют участники войны, их вдовы и награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда". С даты подписания, жилье получили более 300 тыс. ветеранов. В Приморье за это время новоселье справили более 2,3 тыс. ветеранских семей.

"По состоянию на 1 февраля 2020 года в очереди состоят четыре вдовы участников Великой Отечественной войны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Все они получат квартиры в первом квартале 2020 года", - сообщили в пресс-службе правительства Приморского края и добавили, что в очереди эти граждане стоят всего несколько месяцев, они подали документы во втором полугодии 2019 года.

В пресс-службе регионального правительства разъяснили, что новые очередники появляются по двум причинам. Если дома или квартиры, которые несколько лет назад считались пригодными для жилья, сегодня на законных основаниях могут быть признаны непригодными. Либо если пожилые люди по собственному решению ухудшили жилищные условия (продали или подарили жилье). По федеральному законодательству пять лет они не могут претендовать на участие в программе, а по окончании этого срока могут снова встать в очередь.

"У нас очередь идет очень быстро. В прошлом году в сентябре мы обеспечили жильем всех. Но к декабрю появилась очередь из двух человек. Еще два очередника появились в январе", - сказали в пресс-службе регионального правительства.

Через органы соцзащиты ветеранам и участникам войны предоставляются 50% компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, полная компенсация расходов на оплату взноса на капремонт в многоквартирном доме. Решением правительства края к 75-й годовщине Победы ветераны получат единовременную выплату размере от 10 тыс. рублей до 20 тыс. Средства на это, более 104 млн рублей, выделены из регионального бюджета.

Ветераны Владивостока

По данным администрации Владивостока, в городе проживает 1 396 ветеранов войны. В их числе - 229 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 1 024 труженика тыла, 68 бывших жителей блокадного Ленинграда и 75 бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

"Функции по социальной защите в настоящий момент переданы правительству Приморского края. В свою очередь администрация Владивостока сотрудничает с ветеранскими организациями города. В рамках поддержки некоммерческих организаций ветеранским объединениям предоставляются гранты на реализацию социальных проектов", - сообщили в пресс-службе горадминистрации и добавили, что на юбилеи ветеранам, проживающим во Владивостоке, муниципалитет дарит сертификат номиналом 10 тыс. рублей в одну из сетей супермаркетов города.

"Планируется, что в рамках поздравления к 9 мая участникам войны вручат сертификаты номиналом 7 тыс. рублей в одну из сетей аптек города - такое пожелание высказали сами ветераны", - сказали в пресс-службе горадминистрации.

В декабре 2019 года вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что по состоянию на 1 ноября число участников и инвалидов войны в России составляло 60 842 человек, а всего ветеранов - 1 млн 89 тыс.