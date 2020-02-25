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Минфин предложил открывать эскроу-счета в банке ДОМ.РФ при покупке жилья за госсредства

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что в настоящее время "человек может купить за госсредства только вторичку"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает разрешить открывать эскроу-счета в банке ДОМ.РФ при покупке жилья за государственные средства. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Есть другая тема, связанная с тем, чтобы для тех госорганов, которые покупают квартиры для своих сотрудников, можно было открывать счета эскроу. Хотя бы в Банке ДОМ.РФ, потому что пока нигде нельзя. Сейчас человек может купить за госсредства только вторичку, так как нельзя средства федерального казначейства переводить на счета эскроу. Сейчас этой проблемой озаботились и будем заниматься", - сказал он.

Теги
РоссияМоисеев, Алексей Владимирович
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