Минфин предложил открывать эскроу-счета в банке ДОМ.РФ при покупке жилья за госсредства

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минфин РФ предлагает разрешить открывать эскроу-счета в банке ДОМ.РФ при покупке жилья за государственные средства. Об этом журналистам сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Есть другая тема, связанная с тем, чтобы для тех госорганов, которые покупают квартиры для своих сотрудников, можно было открывать счета эскроу. Хотя бы в Банке ДОМ.РФ, потому что пока нигде нельзя. Сейчас человек может купить за госсредства только вторичку, так как нельзя средства федерального казначейства переводить на счета эскроу. Сейчас этой проблемой озаботились и будем заниматься", - сказал он.