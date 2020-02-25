Власти Ростова заявили, что застройка старого аэропорта даст городу 1,6 млн кв. м жилья

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Застройка территории старого аэропорта Ростова-на-Дону позволит ввести в эксплуатацию 1,6 млн кв. метров жилья, сообщил на заседании городской думы глава администрации города Алексей Логвиненко.

"На территории старого аэропорта объем нового жилищного строительства составит 1,6 млн кв. метров жилья. Освоение предполагается в три этапа. На первом этапе будет застроено 32 га, проектный объем - более 270 тыс. кв. м", - сказал Логвиненко.

В пресс-службе администрации города уточнили, что к реализации проекта планируется приступить в 2021 году. Застройку территории в рамках первого этапа власти рассчитывают завершить в 2029 году.

По словам Логвиненко, городские власти в 2019 году приступили к разработке проекта планировки, которым будет предусмотрена вся необходимая социальная инфраструктура. "Это школы, садики, поликлиники, храм, парки, объекты спорта. Это будет район, соответствующий современным стандартам и представлениям горожан. Мы этот проект называем "Ростов будущего", - отметил Логвиненко.

Осенью 2019 года стало известно, что администрация Ростова-на-Дону разрешила компании "Аэро-Сити" составить проект планировки и межевания территории старого аэропорта. По данным СПАРК, компанией "Аэро-Сити" владеет "Ростоваэроинвест", которой управляют входящие в "Ренову" Виктора Вексельберга "Аэропорты регионов". Объем инвестиций в проект оценивался в 200 млрд рублей.

Старый аэропорт Ростова-на-Дону был закрыт в декабре 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, построенного в 30 км от Ростова.