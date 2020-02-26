Совфед одобрил закон о включении платы за капремонт в компенсации семьям погибших военных

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, устанавливающий единое правило о включении взносов на капитальный ремонт в объем компенсации, получаемой семьями погибших военных.

Инициатива подготовлена во исполнение решения Конституционного суда, признавшего не соответствующими конституции ряд положений закона "О статусе военнослужащих". Сейчас они допускают различный, а потому несправедливый подход к решению вопроса о включении платы за капремонт в состав расходов на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах, подлежащих компенсации получателям меры социальной поддержки.

"Закон устраняет двусмысленность правовых норм, приводит положения отдельных законодательных актов в соответствие с Жилищным кодексом РФ. Федеральный закон устанавливает, что в состав расходов, подлежащих компенсации собственникам жилых помещений - членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти, при условии, что срок службы погибшего (умершего) составляет 20 лет и более, будут включены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме", - говорится в сопроводительных материалах к документу.

Законом предлагается установить, что для членов семей погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов, лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме будут включены в перечень компенсационных выплат по оплате общей площади занимаемых ими жилых помещений.