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Титов: строители впервые в России пожаловались на проблемы с переходом на счета эскроу

По словам бизнес-омбудсмена, сейчас в стране идет массовый переход с одной системы регулирования на другую. Он не исключил других обращений по этой тематике

ЧЕЛЯБИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Строительная компания из Челябинской области стала первой в России, которая пожаловалась в аппарат российского бизнес-омбудсмена на проблемы в связи с переходом на счета эскроу при долевом строительстве. Об этом сообщил в среду журналистам уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов после приема бизнесменов в Челябинске.

"Впервые - еще у нас не было такого обращения - [поступила жалоба] от одной строительной компании, которая сегодня должна остаться или под старым регулированием, когда за счет средств дольщиков строились дома, или должна перейти на новые эскроу-счета. Им процессуально неправильно сначала государственные органы дали месяц на отработку, но через четыре дня вынесли отказ, обязав их переходить на новую систему. Они процессуально это обжаловали, мы им помогали", - сказал Титов.

Он отметил, что сейчас в стране идет массовый переход с одной системы регулирования на другую, в связи с чем не исключил других обращений на данную тематику.

Переход жилищного строительства на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. С этого момента российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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