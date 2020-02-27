Югра намерена достроить восемь домов обманутых дольщиков при поддержке федерального фонда

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство Ханты-Мансийского автономного округа заключит соглашение с Фондом защиты прав дольщиков, это позволит завершить строительство восьми жилых домов-долгостроев. Об этом в четверг сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе жилищного строительства, в реестр проблемных объектов по Югре включено 16 застройщиков с объектами общей площадью более 160 тыс. кв. м. Всего в Югре нарушены права более 1,9 тыс. дольщиков из 23 многоквартирных домов.

"В ходе встречи достигнуты договоренности о заключении соглашения между правительством Югры и Фондом защиты прав дольщиков, предмет которого - софинансирование мероприятий по завершению строительства проблемных жилых домов в регионе. Прежде всего, речь идет об объектах незавершенного строительства в Сургуте, Нефтеюганске, Лангепасе, где ситуация складывается наиболее остро. Соглашение дает возможность применять механизмы восстановления прав дольщиков с привлечением средств бюджета РФ и бюджета Югры", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Андрея Зобницева по итогам встречи с гендиректором фонда Олегом Говоруном.

Говорун отметил, что по четырем застройщикам в Югре "возможно применение механизмов Фонда защиты прав дольщиков". Так, по его словам, застройщиками "Артель", Дэп", "Северстрой партнер" осуществлялись обязательные отчисления - 1,2% от стоимости каждого договора долевого участия в компенсационный фонд. "После признания арбитражным судом Югры застройщиков банкротами сможем инициировать проведение дальнейших процедур с целью восстановления прав дольщиков этих домов механизмами фонда", - сказал он.

Глава фонда отметил, что четвертый застройщик - "СМП-68" - уже признан банкротом, введено конкурсное производство, конкурсный управляющий начнет формировать реестр требований участников долевого строительства, а фонд обеспечит проведение двух процедур: оценки стоимости квадратного метра и оценки стоимости завершения строительства. "После их завершения вопрос определения способа восстановления прав дольщиков - завершение строительства или выплата компенсаций - будет вынесен на наблюдательный совет фонда", - сказал Говорун.

По данным департамента общественных и внешних связей Югры, могут быть восстановлены права обманутых жителей восьми домов в регионе. Планируется, что застройщиком проблемных объектов станет созданный в Югре региональный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства.