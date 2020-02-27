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Строительные работы в проблемном ЖК "Марушкино" в Москве возобновятся в апреле

Ввод ЖК в эксплуатацию был запланирован на IV квартал 2020 года

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Начать достроивать проблемный жилой комплекс "Марушкино" в Новой Москве, квартиры в котором ждут около 700 дольщиков, планируют начать в апреле 2020 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

"Завершение экспертизы проектно-сметной документации жилого комплекса "Марушкино" планируется в начале апреля, получение разрешения на строительство и начало строительно-монтажных работ - до конца апреля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проектировании были исправлены недочеты, допущенные предыдущим застройщиком - ликвидированным ООО "Комземстрой". В частности, в ходе достройки будут заменены легковоспламеняющиеся материалы утеплителя фасада на одном из корпусов. По результатам положительного заключения экспертизы проектной документации и выдачи разрешения на строительство будет сформирован график достройки объекта.

Строительство жилого комплекса, которое началось в 2006 году, было остановлено в 2013 году. Бывший застройщик ООО "Комземстрой" был ликвидирован по заявлению учредителей. Власти столицы приняли решение завершить строительство объекта силами городского застройщика за счет средств бюджета города.

В июле 2019 года Москомстройинвест сообщал, что городской застройщик АО "Мосотделстрой № 1" получил грант из столичного бюджета в размере 504 млн рублей на достройку проблемного жилого комплекса. Ввод ЖК в эксплуатацию был запланирован на IV квартал 2020 года.

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