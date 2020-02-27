На Ставрополье в 2020 году благоустроят около 30 территорий

ПЯТИГОРСК, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края приступили к благоустройству общественных территорий по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2020 году в порядок приведут около 30 объектов, сообщил в четверг губернатор Владимир Владимиров.

"Мы приступили к очередному этапу выполнения программы "Комфортная городская среда". В этом году будет благоустроено почти три десятка объектов, которые земляки выбрали в ходе рейтингового голосования", - написал Владимиров на своей странице в соцсети Instagram.

По его словам, строительные и ремонтные работы должны быть проведены на территории Комсомольского и Пионерского прудов и в сквере Декабристов у Дворца культуры (ДК) им. Гагарина в Ставрополе, в Емануэлевском парке Пятигорска, на площади у Железнодорожного вокзала Георгиевска. Также благоустроят сквер Дружбы города Минеральные Воды, бульвар Мира в Невинномысске, парк культуры и отдыха в Изобильном, площадь 50 Лет Октября в Светлограде.

"В Буденновске будет обновлен сквер Памяти, проведен ремонт аллеи по улице Красная села Курсавка, благоустроен сквер 60-летия Победы в Великой отечественной войне в селе Грачевка. Работы пройдут в культурно-историческом центре города Новопавловска, в сквере возле ДК "Луч" села Кочубеевское, в парке "Молодежный" села Александровское, на улице Карла Маркса в селе Левокумском, на проспекте Нефтяников в Нефтекумске. Также будет благоустроен Центральный парк села Труновского, сквер у школы № 5 Ессентуков, озеро в районе санатория имени 30-летия Победы Железноводска, парк ДК И. Усанова Зеленокумска, сквер села Дивное, Гусаковский парк станицы Курской, аллея по улице Набережная станицы Ессентукской", - сообщил глава региона.

Кроме того, будет проведено благоустройство парка в селе Новоселицком, аллеи Здоровья по улице Ишкова в Михайловске, сквера Победы в Лермонтове, территории у мемориала "Огонь Вечной Славы" в Благодарном, в парковом комплексе "Маяк" в Новоалександровске. "Объемы средств для девяти муниципалитетов уже определены, составлен график работ. Готовимся к их началу и по остальным площадкам", - написал Владимиров.

Создание современных и комфортных условий в городах страны - одна из задач национального проекта "Жилье и городская среда", в который входит проект "Формирование комфортной городской среды". По данным Минстроя РФ, основная цель проекта - создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории России.