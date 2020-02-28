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Якушев заявил, что на расселение аварийного жилья потратят более 533 млрд рублей

Глава Минстроя напомнил, что необходимо снести 10 млн кв. м аварийного фонда

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Финансирование расселения аварийного жилья в РФ до 2024 года составит более 533 млрд рублей. Об этом в пятницу журналистам заявил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Мы должны выполнить задачу по сносу 10 млн кв. м аварийного фонда. Задача достаточно большая для всех регионов. И мы знаем, что регионы активно софинансируют эту программу. В целом 533 млрд рублей вместе с софинансированием субъектов", - сказал он.

По словам министра, на практике может оказаться, что доля софинансирования от регионов вырастет. "Я уверен, что больше 533 млрд рублей будет потрачено до 2024 года на эту программу", - добавил Якушев.

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья - 530,9 тыс.

При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 гг. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда.

Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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