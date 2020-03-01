Путин подписал закон о включении платы за капремонт в компенсации семьям погибших военных

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий единое правило о включении взносов на капитальный ремонт в объем компенсации, получаемой семьями погибших военных. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Инициатива подготовлена во исполнение решения Конституционного суда, признавшего не соответствующими Конституции ряд положений закона "О статусе военнослужащих". Упомянутые положения допускали различный, а потому несправедливый подход к решению вопроса о включении для получателей мер социальной поддержки платы за капремонт в состав расходов на содержание и ремонт объектов общего пользования в многоквартирных жилых домах.

Закон устраняет двусмысленность правовых норм, приводит положения отдельных законодательных актов в соответствие с Жилищным кодексом РФ. Федеральный закон устанавливает, что в состав расходов, подлежащих компенсации собственникам жилых помещений - членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников отдельных федеральных органов исполнительной власти, при условии, что срок службы погибшего (умершего) составляет 20 лет и более, будут включены взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Законом устанавливается, что для членов семей погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы, федеральных органов налоговой полиции, таможенных органов, лиц начальствующего состава федеральной фельдъегерской связи взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме будут включены в перечень компенсационных выплат по оплате общей площади занимаемых ими жилых помещений.