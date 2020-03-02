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ДОМ.РФ продал помещения в здании Центрального телеграфа в Москве за 965 млн рублей

На торги были выставлены помещения площадью 10,1 тыс. кв. метров

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. ООО "Центральный телеграф" выкупит у ДОМ.РФ площади в здании Центрального телеграфа в Москве (Тверская улица, д. 7). за 964,77 млн рублей, следует из протокола, опубликованного в понедельник на сайте автоматизированной системы торгов "Сбербанк-Аст".

"На основании журнала предложений о цене победителем конкурса признан участник ООО "Центральный телеграф", <…> предложивший цену имущества в размере 964,772 млн рублей", - говорится в протоколе о результатах конкурса.

На торги были выставлены помещения площадью 10,1 тыс. кв. метров. Начальная цена лота была заявлена в размере 964,77 млн руб., с учетом НДС она составляет 1,157 млрд руб.

В сентябре 2019 года сообщалось, что группа компаний О1 выкупила за 3,5 млрд рублей два нежилых помещения на Тверской улице, д. 7 (площадью 31,8 тыс. кв. м и 3,4 тыс. кв. м), принадлежащие "дочке" "Ростелекома" ПАО "Центральный телеграф".

Как ранее сообщала газета "Ведомости" со ссылкой на источники, ООО "Центральный телеграф" связано с акционером O1 Properties - компанией Riverstretch Trading & Investments (RT&I).

Здание Центрального телеграфа построено в 1927 году по проекту архитектора Ивана Рерберга в непосредственной близости от Кремля, на первой линии Тверской улицы. Там находится географический нулевой километр, который является начальной точкой отсчета расстояний всех дорог страны, в шаговой доступности расположено 10 станций метро.

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Россия
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