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Число попыток мошенничества с недвижимостью выросло вдвое за три года

По данным Федеральной нотариальной палаты, больше всего фактов мошенничества за этот период зафиксировано в Санкт-Петербурге, Башкирии, Московской, Свердловской и Новосибирской областях

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Количество выявленных нотариусами попыток мошенничества в сфере недвижимости за последние три года выросло в России почти в два раза, а число выявленных поддельных документов - более чем на 30%, сообщила в понедельник пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

"В 2017 году в 25 регионах нотариусами было вскрыто 94 факта попыток совершить мошенничество. В 2018-м - уже 150 фактов в 34 регионах страны. С января по декабрь 2019 года - уже 186 фактов в 30 регионах страны", - говорится в сообщении.

Больше всего фактов мошенничества за три года зафиксировано в Башкирии (22 случая), Свердловской (22), Новосибирской (27), Ростовской (27), Московской областях (39), Санкт-Петербурге (59) и Красноярском крае (62).

Предотвратить мошенничество, в частности, помогают цифровые технологии, отметили в пресс-службе. Так, каждый нотариус подключен к Единой информационной системе нотариата, с помощью которой можно убедиться в подлинности документов. Система работает с 2014 года, но окончательный переход на электронный документооборот произошел с 1 января 2018 года.

В Федеральной нотариальной палате подчеркнули, что указанные цифры не учитывают выявленные нотариусами факты подделки совершения нотариальных действий (текста документа, подписи или печати нотариуса), которые обнаруживаются при взаимодействии с регистрационными органами - налоговой службой и Росреестром. Поэтому общие цифры по выявленным нотариусами поддельным документам и мошенникам в реальности еще выше.

Среди наиболее распространенных мошеннических схем, которые удается предотвратить благодаря нотариусам, в пресс-службе назвали представление поддельных доверенностей, документов о праве собственности или документов, удостоверяющих личность, попытки совершения нотариальных действий по паспорту другого человека и случаи давления на лиц, обращающихся за совершением нотариальных действий. Кроме того, часто совершаются попытки введения граждан в заблуждение относительно природы сделки и ее последствий. Например, вместо передачи недвижимости в залог пытаются оформить ее продажу или пытаются оформить дарение недвижимого имущества в условиях, когда даритель предполагал сохранение возможности дальнейшего проживания.

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