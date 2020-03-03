Срок стратегии развития строительной отрасли может быть продлен до 2035 года

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 3 марта. /ТАСС/. Срок действия стратегии развития строительной отрасли может быть продлен с запланированного 2030-го до 2035 года, чтобы синхронизировать ее со стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом сообщил во вторник замглавы Минстроя РФ Дмитрий Волков.

"Правительство сейчас дало нам поручение. У нас была нестыковка между стратегией строительной отрасли и стратегией ЖКХ. Стратегия ЖКХ - до 2035 года, стратегия строительной отрасли - до 2030 года. Правительство спросило нашу точку зрения, не надо ли выровнять эти даты, <...> продлить стратегию развития строительной отрасли до 2035. Я очень надеюсь, что это решение будет принято", - сказал Волков на пленарном заседании "Стратегия развития строительной отрасли РФ до 2030 года, итоги 2019 года и основные задачи на 2020 год" в "Крокус экспо" в подмосковном Красногорске.

По его словам, также обсуждается вопрос объединения двух стратегий: строительной отрасли и ЖКХ. "Пока решение в том, что стратегии у нас будет две. Но поскольку они примерно на треть говорят об одних и тех же вопросах, <...> было бы, наверное, хорошей идеей эти стратегии попытаться объединить. Этот вопрос пока не имеет решения, он обсуждается", - добавил замминистра.

Стратегия развития строительной отрасли охватит сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также она затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров. В ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда", предусматривающего доведение объемов ввода жилья к 2024 году до 120 млн кв. м в год и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Эта стратегия находится на рассмотрении в правительстве РФ.

Также ранее Минстрой направил для дальнейшего обсуждения федеральным органам исполнительной власти проект стратегии развития ЖКХ до 2035 года. Основной целью стратегии развития ЖКХ до 2035 года станет обеспечение граждан качественными и доступными коммунальными услугами. Стратегия будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, кадровой политике. Документ также будет учитывать отраслевые стратегии развития, нацпроекты "Жилье и городская среда" и "Экология". Планируется, что ее примут летом 2020 года.