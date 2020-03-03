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Власти Мордовии ожидают массового строительства жилья на селе в рамках льготной ипотеки

В этом году они рассчитывают обустроить более тысячи земельных участков

ТАСС, 3 марта. Власти Мордовии ожидают массового спроса на так называемую сельскую ипотеку и рассчитывают в 2020 году обустроить более тысячи земельных участков для строительства жилья на селе по программе льготной ипотеки, а также завершить подготовку инженерной инфраструктуры трех площадок под компактную жилищную застройку в трех районах республики. Об этом во вторник сообщил глава Мордовии Владимир Волков в ходе послания госсобранию республики.

В 2019 году госпрограмму комплексного развития сельских территорий было предложено дополнить новыми положениями в части жилищной поддержки, а именно предоставлением жителям села ипотеки под 3%.

"Нам необходимо развернуть массовое сельское строительство. В этом году по новой госпрограмме под строительство домов нужно обустроить более тысячи земельных участков, завершить подготовку инженерной инфраструктуры трех площадок под компактную жилищную застройку в Лямбирском, Атяшевском и Краснослободском районах, а в следующем году - в Ромоданове и Чамзинке. Задача глав администраций, чтобы такие площадки были в каждом районе, а возможность строить дома - в каждом селе", - сказал Волков.

Он отметил, что воспользоваться льготной ипотекой смогут жители практически всей республики. Под программу подпадают населенные пункты [с населением] до 30 тыс. человек - практически все наши районные центры. Но и жители Саранска и Рузаевки могут участвовать, если будут строить жилье на селе. В этой программе может участвовать вся республика", - уточнил глава Мордовии.

По словам Волкова, в прошлом году в Мордовии было построено 348 кв. м жилья, что на 4,5% больше, чем в 2018 году. В 2020 году запланировано строительство 360 тыс. кв. м.

Теги
Волков, Владимир ДмитриевичРоссияМордовия
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