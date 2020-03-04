Власти Приморья построят социальное жилье для бюджетников

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Власти Приморья заключили договор на строительство многоквартирного дома для работников бюджетной сферы, стоимость квадратного метра такого жилья составит 75 тыс. рублей. Это существенно ниже среднерыночной цены на недвижимость во Владивостоке, сообщается на сайте правительства Приморского края.

Цена за квадратный метр жилья во Владивостоке варьируется от 70 до 130 тыс. рублей в зависимости от близости к центру города. В конце января полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что рост цен на первичное жилье в Приморском крае может нивелировать эффект от снижения ставки на ипотеку под 2% по программе льготного кредитования молодых семей в регионе. Решить проблему, по словам вице-премьера, можно, в частности, за счет создания новых районов для застройки с подведенной к ним инфраструктурой.

"Для работников социальной сферы построят многоквартирный дом на улице Сабанеева во Владивостоке. Участники строительного кооператива смогут приобрести жилье по 75 тыс. рублей за квадратный метр. Во вторник, 3 марта, АО "Корпорация развития жилищного строительства" заключила договор генерального подряда с жилищно-строительным кооперативом "Радость" на строительство 255-квартирного жилого дома в дальневосточной столице", - сообщается на сайте регионального правительства.

В состав членов ЖСК "Радость" войдут работники бюджетной сферы в области здравоохранения, образования, культуры и многодетные семьи. Земельный участок под строительство дома площадью почти 78 тыс. кв. м был передан АО "ДОМ.РФ". В пресс-службе правительства Приморского края ТАСС разъяснили, что информации о повышении стоимости квадратного метра жилья в этом доме на более поздних этапах строительства нет.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко отмечал, что для снижения стоимости жилья и его доступности необходимо строить по 500-800 тыс. кв. м жилья ежегодно. По словам главы региона, снижение стоимости квадратного метра жилья во Владивостоке даст возможность молодым семьям приобретать квартиры в ипотеку по сниженной ставке. Он отметил, что 80% всех желающих оформить жилищный кредит в Приморье - жители региональной столицы.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.