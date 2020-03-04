Москва вошла в двадцатку лучших мест для жизни мультимиллионеров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российская столица вошла в двадцатку городов, благоприятных для жизни и деловой активности людей с состоянием от $30 млн. Об этом говорится в представленном в среду исследовании благосостояния The Wealth Report 2020 международной консалтинговой компании Knight Frank.

City Wealth Index - рейтинг значимых городов для жизни, инвестирования и деловой активности мультимиллионеров, который составляется в рамках ежегодного отчета о мировом благосостоянии The Wealth Report.

"Согласно данным The Wealth Report 2020, Москва попала в топ-20 и заняла 19-ю строчку, Санкт-Петербург - на 78-м месте в рейтинге City Wealth Index", - пояснили в компании.

Кроме того, согласно исследованию, Москва занимает 37-ю позицию из 40 ведущих городов по качеству жизни (рейтинг составлен впервые). В тройке лидеров - Осло (Норвегия), Цюрих (Швейцария), Хельсинки (Финляндия). Среди критериев - личная безопасность, стиль жизни, качество здравоохранения, уровень преступности, баланс между работой и личной жизнью и доступ к зеленым массивам.

В материалах добавляется, что в течение ближайших пяти лет количество мультимиллионеров в России увеличится на 23%, до более чем 11 тыс. человек. Эксперты отмечают, что в 2014-2019 годах их численность упала на 15%. При этом количество состоятельных людей в мире вырастет на 27% и к 2024 году составит 650 тыс. человек. Согласно прогнозам, лидерами по приросту благосостояния станут азиатские страны - Индия (+73%), Вьетнам (+64%) и Китай (+58%)".

В исследовании отмечается, что российская столица за 2019 год поднялась на семь строчек, до 16-го места, в рейтинге изменения цен на элитное жилье. Отмечается, что за год цены выросли на 4,7%. В Европе в топ-10 вошли Франкфурт (+10,3%), Лиссабон (+9,6%), Афины (+7%) и Берлин (+6,5%), в Азии - Сеул (+8,9%), Тайбэй (+7,6%), Манила (+6,5%) и Гуанчжоу (+6,3%).