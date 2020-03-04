{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москва вошла в двадцатку лучших мест для жизни мультимиллионеров

Cогласно исследованию, она также попала в рейтинг 40 ведущих городов мира по качеству жизни

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российская столица вошла в двадцатку городов, благоприятных для жизни и деловой активности людей с состоянием от $30 млн. Об этом говорится в представленном в среду исследовании благосостояния The Wealth Report 2020 международной консалтинговой компании Knight Frank.

City Wealth Index - рейтинг значимых городов для жизни, инвестирования и деловой активности мультимиллионеров, который составляется в рамках ежегодного отчета о мировом благосостоянии The Wealth Report.

"Согласно данным The Wealth Report 2020, Москва попала в топ-20 и заняла 19-ю строчку, Санкт-Петербург - на 78-м месте в рейтинге City Wealth Index", - пояснили в компании.

Кроме того, согласно исследованию, Москва занимает 37-ю позицию из 40 ведущих городов по качеству жизни (рейтинг составлен впервые). В тройке лидеров - Осло (Норвегия), Цюрих (Швейцария), Хельсинки (Финляндия). Среди критериев - личная безопасность, стиль жизни, качество здравоохранения, уровень преступности, баланс между работой и личной жизнью и доступ к зеленым массивам.

В материалах добавляется, что в течение ближайших пяти лет количество мультимиллионеров в России увеличится на 23%, до более чем 11 тыс. человек. Эксперты отмечают, что в 2014-2019 годах их численность упала на 15%. При этом количество состоятельных людей в мире вырастет на 27% и к 2024 году составит 650 тыс. человек. Согласно прогнозам, лидерами по приросту благосостояния станут азиатские страны - Индия (+73%), Вьетнам (+64%) и Китай (+58%)".

В исследовании отмечается, что российская столица за 2019 год поднялась на семь строчек, до 16-го места, в рейтинге изменения цен на элитное жилье. Отмечается, что за год цены выросли на 4,7%. В Европе в топ-10 вошли Франкфурт (+10,3%), Лиссабон (+9,6%), Афины (+7%) и Берлин (+6,5%), в Азии - Сеул (+8,9%), Тайбэй (+7,6%), Манила (+6,5%) и Гуанчжоу (+6,3%).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Минстрой: в 2019 году рассмотрены 1,5 млн обращений россиян
Чаще всего жители обращаются по поводу качества предоставления коммунальных услуг и корректности расчетов их стоимости
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС