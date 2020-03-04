Участники программы "Дальневосточная ипотека" заключили договоры на 14 млрд рублей

ТАСС, 4 марта. Участники программы "Дальневосточная ипотека" за почти три месяца ее действия заключили договоры на 14 млрд рублей. Об этом сообщила в среду пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке начала действовать с 10 декабря. Она позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке. Вице-премьер - полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поручил главам регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"По состоянию на 27 февраля банки заключили 4 135 кредитных договоров на общую сумму 14,4 млрд рублей. Лидерами по числу заключенных договоров по программе "Дальневосточная ипотека" остаются Приморский край и Республика Саха (Якутия), в каждом из этих регионов заключено более 1 тыс. кредитных договоров на сумму около 4 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Динамика роста ипотечных сделок сохраняется в Бурятии - здесь заключили 586 договоров на сумму 1,4 млрд рублей, в Хабаровском крае - 523 договора на 1,8 млрд рублей, в Амурской области - 312 договоров на сумму около 1 млрд рублей.

Интерес к льготной ипотеке

За весь период действия программы "Дальневосточная ипотека" на "горячую линию" поступило более 3,4 тыс. звонков. Пик обращений пришелся на первые дни после запуска программы.

"География обращений охватывает практически все российские регионы, но в 95% случаев звонки поступают из ДФО. При этом наиболее активно интересуются возможностями программы жители Хабаровского, Забайкальского, Приморского краев и Сахалинской области. Совокупно на эти регионы приходится более 70% обращений", - сообщила пресс-служба АРЧК.

По словам руководителя департамента реализации проекта "Дальневосточная ипотека" Сергея Потанина, доступной информации много, поэтому нагрузка на "горячую линию" уже несколько снизилась. Тематика поступающих вопросов в основном связана с условиями жилищной программы. Не теряет популярности тема применения материнского капитала в качестве первоначального взноса.

Кредиты по программе "Дальневосточная ипотека" предоставляются молодым семьям, состоящим в зарегистрированном браке, возрастом не более 35 лет (включительно) и участникам программы "Дальневосточный гектар". Основные условия кредита: процентная ставка - 2% годовых, первоначальный взнос - не менее 20%. Кредит выдается на срок не более 20 лет, максимальный размер кредита - до 6 млн рублей.