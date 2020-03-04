ДОМ.РФ вовлечет в оборот в Челябинской области 2 тыс. га неиспользуемых федеральных земель

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Вовлечение в оборот почти 2 тыс. га неиспользуемых федеральных земель на территории Челябинской области позволит ДОМ.РФ ввести порядка 2 млн квадратных метров жилья. Об этом в среду сообщает пресс-служба компании по итогам встречи губернатора региона Алексея Текслера и генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

"Свыше 1 млн квадратных метров жилья введено в Челябинской области за счет вовлеченных ДОМ.РФ в оборот неиспользуемых федеральных землях, в проектировании находится еще 1 млн квадратных метров. Всего решением правительственной комиссии РФ в оборот вовлечено почти 2000 га", - говорится в сообщении.

В Челябинской области 65% жилья возводится с использованием эскроу счетов это около 800 тыс. квадратных метров. Мутко подчеркнул, что ДОМ.РФ намерен и дальше развивать в регионе программы проектного финансирования и ипотеки.

"В расширении сотрудничества с ДОМ.РФ мы видим возможность активизировать решение задач национального проекта "Жилье и городская среда". Программы, разработанные компанией в сфере ипотечного кредитования, кредитования застройщиков, малого и среднего бизнеса, перспективные проекты развития территорий уже успешно реализуются в нашем регионе", - цитирует пресс-служба компании губернатора Челябинской области.

Он отметил, что в регионе есть запрос на обучение архитекторов. Мутко напомнил, что шесть жителей Челябинской области стали финалистами образовательной программы Архитекторы.РФ. Трое из них получили работу в государственных и частных девелоперских компаниях, трое - еще учатся.