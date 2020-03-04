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Дом-мастерскую художника Левитана выставили на торги в Москве

Заявки на участие в конкурсе принимают до 30 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. ДОМ.РФ выставил на торги дом-мастерскую художника Исаака Левитана в Москве за 54,7 млн рублей. Дом-мастерская Левитана является объектом культурного наследия, и, по условиям конкурса, победитель должен провести реставрационные работы в здании, сообщает пресс-служба компании.

"Компания ДОМ.РФ объявила электронные торги по реализации дома-мастерской художника Исаака Ильича Левитана. Объект расположен по адресу: Москва, Большой Трехсвятительский переулок, д.1, стр. 2. Площадь здания составляет 439,6 кв. метров. Начальная цена лота - 54 млн 705 тысяч рублей", - говорится в сообщении ДОМ.РФ.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 марта, торги пройдут 3 апреля 2020 года.

Исаак Левитан - основоположник пейзажной живописи XIX века, член Товарищества передвижных художественных выставок. Художник жил и работал в доме-мастерской с 1889 года и до смерти в 1900 году. Изначально это было здание флигеля городской усадьбы купчихи Марии Морозовой. Строительством здания занимался архитектор Петр Дриттенпрейс. В 1889 году он украсил фасады дома декоративными элементами в виде наличников и кокошников, а на верхушке купола установил небольшую башенку с флюгером в виде стрелы.

ДОМ.РФ вовлекает в хозяйственный оборот неиспользуемые федеральные объекты и земельные участки с использованием механизма Федерального закона "О содействии развитию жилищного строительства". Земельные участки предоставляются как для целей комплексного освоения территории, так и для отдельных проектов строительства. Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ планирует вовлечь в оборот более 18,5 тыс. га неэффективно используемых земель, находящихся в федеральной собственности, к 2024 году.

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