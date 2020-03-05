В Хабаровском крае около 1 тыс. молодых семей получат выплату на приобретение жилья

ХАБАРОВСК, 5 марта. /ТАСС/. Выплаты на приобретение жилья в размере от 500 тыс. до более чем 1 млн рублей в Хабаровском крае смогут получить в этом году около 1 тыс. молодых семей. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела предоставления государственной поддержки гражданам министерства строительства региона Ольга Чичаева.

Во время послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин указывал на необходимость поддержки молодых семей.

"В регионе поддержка молодых семей по приобретению жилья реализуется по федеральной и краевой программам. В общей сложности выплаты на приобретение жилья на вторичном рынке по федеральной программе и на первичном рынке по краевой программе смогут получить около 1 тыс. семей. Обе программы отвечают задачам национального проекта "Жилье и городская среда" в части улучшения жилищных условий для семей", - сказала Чичаева.

Она сообщила, что размер выплаты зависит от количества членов семьи и населенного пункта, где предоставляется поддержка. В среднем это от 500 тыс. до 1 млн 200 тыс. рублей. Прием заявок по краевой программе стартовал накануне.

"На этот год было увеличено финансирование по федеральной программе - в 3,5 раза по сравнению с прошлыми годами, регион получил самую большую по стране сумму. Это связано с нашими просьбами, с большим количеством желающих участвовать в программе. На выплаты семьям будет направлено 784,5 млн рублей по федеральной программе. По краевой сумма осталась прежней - это примерно 194 млн рублей", - сказала Чичаева. В прошлые годы выплаты по обеим программам получали около 600 семей.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.