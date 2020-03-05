Первый дом по программе "Арендное жилье" сдадут в Приморье в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 марта. /ТАСС/. Власти Приморья до конца 2020 года предоставят бюджетникам 300 квартир по сниженной арендной ставке. Первым домом программы "Арендное жилье" во Владивостоке станет бывшее общежитие, сообщается на сайте правительства Приморского края.

В соответствии с указом президента, субъекты РФ, муниципальные образования и частные застройщики могут строить наемные дома. Частные застройщики, которые предложат на аукционах более низкий размер арендной платы за наем жилых помещений в таких домах, получат земельные участки в аренду без торгов по цене земельного налога и дополнительную поддержку, например в виде обеспечения участков инженерной инфраструктурой.

"Бывшее общежитие на улице Спиридонова, 11, во Владивостоке станет первым домом по программе "Арендное жилье" в Приморье. Планируется провести в нем реконструкцию до конца этого года", - сообщается на сайте регионального правительства.

Арендная плата при коммерческом найме такого жилья будет значительно ниже рыночной - почти на 50%. Предусматривается и частичная компенсация оплаты для работников бюджетных сфер. Гражданам, получившим такую квартиру, дается право ее выкупить, оформив ипотеку. Стоимость квадратного метра при таких условиях не будет превышать 75 тыс. рублей.

Председатель правительства Приморского края Вера Щербина на совещании с органами исполнительной власти региона сообщила, что первые 300 квартир по новому механизму будут предоставлены работникам бюджетной сферы, молодым профессионалам, узконаправленным специалистам.

"Часть арендного жилья планируем передать под распределение среди молодежи. Нужно продумать механизм, правила, по которым они смогут получить квартиры. Конечно, в первую очередь это должны быть специалисты из востребованных отраслей - медицина, образование и прочих, но не стоит забывать и о перспективной молодежи региона. Нам важно сократить отток населения из Приморья, в том числе с помощью предоставления им жилья", - поручила она профильным ведомствам региона.

"Арендное жилье"

В ближайшие три года власти Приморья планируют ввести по программе "Арендное жилье" около 100 тыс. кв. м жилья - это почти 2 тыс. квартир по льготным условиям для специалистов региона. На эти цели предусмотрели 5 млрд рублей бюджетных средств.

В 2014 году в законодательное регулирование отношений по найму жилых помещений были внесены изменения, которые устанавливают, что не менее 50% от общего количества жилых помещений наемного дома должны предоставляться по договорам социального найма, а остальные жилые помещения - на рыночных условиях.