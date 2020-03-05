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Риелторы назвали неликвидной каждую шестую квартиру в новостройках Московского региона

Согласно исследованию, 45% неликвидных лотов на первичном рынке находятся в старой Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Доля неликвидных квартир в новостройках Москвы и Подмосковья составляет 17%, почти половина из них расположены в старых границах столицы, сообщается в исследовании агентства "ИНКОМ-Недвижимость", опубликованном в четверг.

"Традиционно к малоликвидным лотам относятся квартиры на первых двух этажах, жилье с видом на промзоны, железнодорожные пути, ЛЭП, свалки. К факторам низкой ликвидности можно добавить неудачные планировочные решения, например, длинный узкий коридор или маленькую, меньше восьми "квадратов", кухню. Многокомнатные квартиры с одним санузлом, объекты с некачественной отделкой, жилье с окнами над въездом в подземный паркинг - все это претенденты на долгое пребывание в экспозиции", - приводятся в сообщении слова заместителя директора департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимости" Валерия Кочеткова.

Как подсчитали аналитики компании, доля неликвидных квартир по сравнению с прошлым годом снизилась на три процентных пункта, но увеличилась на пять процентных пунктов по отношению к весне 2018 года. Отмечается, что 45% неликвидных лотов на первичном рынке находятся в старой Москве, 30% - в ТиНАО и 25% - в Подмосковье.

"Риск появления малоликвидных квартир в старой Москве связан, во-первых, с высокой плотностью застройки, а во-вторых, с особенностями локации: мало социальной инфраструктуры, много пыли и шума. Так, жилье в доме, расположенном рядом с транспортной хордой, будет стоить минимум на 10-15% дешевле, чем в аналогичных проектах без такого соседства", - пояснил Кочетков.

Согласно исследованию, в сегменте эконом-класса доля низколиквидных квартир составляет 20%, в сегменте "комфорт" - 15%, а в бизнес-классе - не более 10%. Эксперты поясняют, что, строя жилье эконом-класса, девелопер стремится вывести его по минимальной стоимости, а удобство планировок часто отходит на второй план. В свою очередь, жилые комплексы бизнес-класса характеризуются хорошими видовыми параметрами и продуманной планировкой квартир.

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