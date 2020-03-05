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Московский фонд дольщиков планирует приобрести шесть долгостроев

Достройка этих объектов позволит решить проблемы 2,3 тыс. семей дольщиков

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Московский фонд защиты прав дольщиков подал заявление на приобретение шести долгостроев, сообщила в четверг пресс-служба Москомстройинвеста.

"Соответствующие заявления фонд подал одновременно в Арбитражные суды Москвы и Московской области, Минстрой РФ и арбитражным управляющим", - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Фонд планирует выкупить ЖК "Легенда" в г.о. Троицк, ЖК "Воскресенское" в поселении Воскресенское, ЖК "Троицк Е-39" в г.о. Троицк, многоквартирный дом на ул. Труда, позиция №8 в поселение Кокошкино, ЖК "Малыгина 12" и ЖК "Академ Палас". Застройщики всех перечисленных объектов на сегодня признаны банкротами. По данным Москомстройинвеста, достройка этих домов позволит решить проблемы 2,3 тыс. семей дольщиков. Финансирование на завершение долгостроев предусмотрено в бюджете Москвы.

Отмечается, что прохождение всех процедур и приобретение ЖК "Остров Эрин", который также будет достроен московским фондом дольщиков, запланированы на II квартал 2020 года после обследования объекта и экспертизы.

Столичный фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства учрежден московскими властями в октябре 2019 года. До этого, помимо кредиторов, подать заявление с требованием признать застройщика банкротом мог только федеральный Фонд защиты прав дольщиков. В 2020 году московский фонд получит из городского бюджета порядка 5,5-6 млрд рублей на обследование объектов и подготовку проектной документации. Окончательные суммы будут известны после проведения экспертизы проектов.

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