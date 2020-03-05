Около 2 млн кв. м недвижимости построят в районе бывшей промзоны "Автомоторная" в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Земельный участок площадью 77,5 га в районе промзоны "Автомоторная" на севере Москвы будет реорганизован. На этой территории появятся жилые, производственные и социальные объекты общей площадью порядка 2 млн кв. м, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект станет одним из самых масштабных в городе Москве. Общая площадь объектов, которые будут построены на месте производственной зоны "Автомоторная" составит почти 2 млн кв. м, из которых 1,24 млн кв. м - это объекты жилого назначения с необходимой социальной инфраструктурой: детскими садами, школами, объектами здравоохранения. Также будет построено 504 тыс. кв. м объектов производственного назначения и 167 тыс. кв. м под объекты общественно-делового назначения", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что решение о комплексном развитии территории промзоны "Автомоторная" принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК). По данным пресс-службы, 112 тыс. кв. м жилых помещений, построенных в рамках проекта, будут направлены на программу реновации жилья.

"Реализация проекта комплексного развития территории позволит создать около 18 тыс. новых рабочих мест в шаговой доступности от Московского центрального кольца. Общий объем планируемых инвестиций в проект - 130 млрд рублей. Экономический эффект от реализации проекта составит до 80 млрд рублей", - говорится в сообщении.