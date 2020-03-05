{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Около 2 млн кв. м недвижимости построят в районе бывшей промзоны "Автомоторная" в Москве

Общий объем планируемых инвестиций в проект составит 130 млрд рублей

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Земельный участок площадью 77,5 га в районе промзоны "Автомоторная" на севере Москвы будет реорганизован. На этой территории появятся жилые, производственные и социальные объекты общей площадью порядка 2 млн кв. м, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Проект станет одним из самых масштабных в городе Москве. Общая площадь объектов, которые будут построены на месте производственной зоны "Автомоторная" составит почти 2 млн кв. м, из которых 1,24 млн кв. м - это объекты жилого назначения с необходимой социальной инфраструктурой: детскими садами, школами, объектами здравоохранения. Также будет построено 504 тыс. кв. м объектов производственного назначения и 167 тыс. кв. м под объекты общественно-делового назначения", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Уточняется, что решение о комплексном развитии территории промзоны "Автомоторная" принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы (ГЗК). По данным пресс-службы, 112 тыс. кв. м жилых помещений, построенных в рамках проекта, будут направлены на программу реновации жилья.

"Реализация проекта комплексного развития территории позволит создать около 18 тыс. новых рабочих мест в шаговой доступности от Московского центрального кольца. Общий объем планируемых инвестиций в проект - 130 млрд рублей. Экономический эффект от реализации проекта составит до 80 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Госдума обязала единую теплоснабжающую организацию проверять готовность к отопсезону
Закон предусматривает обязательное участие представителей ЕТО в работе комиссий вне зависимости от наличия решения об отнесении поселения, городского округа к ценовой зоне теплоснабжения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС