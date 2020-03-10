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В селе на юге Сахалина сдали два новых дома для переселенцев из аварийного жилья

Ключи от квартир получили 85 семей
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС, архив

ТАСС, 10 марта. Власти Сахалинской области сдали два пятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья в селе Горнозаводск на юге острова по национальному проекту "Жилье и городская среда", сообщила во вторник журналистам пресс-служба регионального правительства.

Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить программу развития Сахалина и расселения аварийного жилья, отмечая что расселение аварийного фонда - одна из приоритетных задач. Об этом он говорил в сентябре 2019 года на заседании президиума Госсовета, посвященном национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года.

"В селе Горнозаводск сдали два пятиэтажных дома. Ключи от квартир получили переселенцы из аварийного жилья. Новостройки по улице Советской возвели за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Оба дома пятиэтажные, один - двухсекционный, второй - трехсекционный", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ключи от квартир получили 85 семей. Всего в Горнозаводске проживает около 4 тыс. человек. Квартиры отремонтированы и полностью готовы для проживания. Дома оборудованы пандусами для инвалидов. В настоящее время в Горнозаводске продолжается строительство еще двух домов для переселенцев из аварийного жилья.

В Сахалинской области по поручению губернатора Валерия Лимаренко активизировали программу переселения жителей аварийного жилфонда. В прошлом году ключи от квартир получили 960 семей, в этом планируется переселить 2,4 тыс. семей. Всего в регионе в прошлом году сдали более 330 тыс. кв. метров жилья, в 2020 году намерены увеличить показатели до 430 кв. м.

Общий объем аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области составляет 1,2 млн кв. м - почти 10% от всего жилого фонда островов. В областном центре подлежат расселению более 260 тыс. квадратных метров жилья. Вся работа по обновлению жилого фонда на островах проводится по национальному проекту "Жилье и городская среда". На реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", в который включены четыре федеральных проекта, для регионов предусмотрено более 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСахалинская областьДальний Восток
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