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В Якутии 89% дольщиков получили компенсации по 105 договорам долевого участия

Всего в реестре требований участников строительства состоят 158 граждан по дому ООО "Симиир"

ЯКУТСК, 10 марта. /ТАСС/. Компенсации за недостроенные квартиры в доме застройщика-банкрота ООО "Симиир" по 105 договорам долевого участия получили 89% дольщиков, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Фонда Якутии по защите прав граждан - участников долевого строительства.

Фонд создан осенью 2017 года во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина. Работа фонда направлена на реализацию государственной жилищной политики по повышению гарантии защиты прав и законных интересов граждан, денежные средства которых застройщики привлекают для строительства многоквартирных домов. Наблюдательный совет фонда 15 ноября 2019 года принял решение о выплате компенсаций первым пострадавшим дольщикам в Якутии по объекту застройщика "Симиир" на общую сумму более 310 млн рублей. Выплаты дольщикам начались в декабре прошлого года.

"В Республике Саха (Якутия) 89% дольщиков - 99 из 158 граждан - получили компенсации за недостроенные квартиры в доме застройщика-банкрота "Симиир". Всего в реестре требований участников строительства (требование дольщика вносится в такой реестр в ходе дела о банкротстве - прим. ТАСС) состоят 158 граждан по дому ООО "Симиир", - сообщили в пресс-службе.

Выплаты производятся в рублях в течение десяти рабочих дней с момента подачи документов в Банк ДОМ.РФ. "Их размер рассчитан индивидуально для каждого дольщика на основании отчета независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры, не превышающей 120 кв. м <...> Денежные компенсации освобождены от уплаты подоходного налога", - сказали в фонде.

Согласно соглашению, между фондом и правительством Якутии сумма на софинансирование для восстановления прав обманутых дольщиков составляет 717 млн рублей, где 660 млн рублей предоставлены фондом, а остальное - имущественный взнос республики. В Едином реестре зарегистрированы 14 проблемных объектов по Якутии, по которым заключено 650 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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