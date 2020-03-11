Почти 100 камчатских семей получили ключи от квартир, построенных по госпрограмме

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 марта. /ТАСС/. Почти 100 семей в камчатском городе Елизово получили ключи от квартир, построенных по госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2024 годы". Церемония состоялась в среду в городе Елизово, сообщается на сайте правительства региона.

Строительство 9-этажного жилого дома почти на сотню квартир было начато в августе 2018 года. Многоэтажка построена с использованием передовых технологий жилищного строительства, а во дворе новостройки расположены детская и хозяйственная площадки, парковка, транспортные и пешеходные пути и пандусы для маломобильных групп населения. В торжественной церемонии передачи ключей обладателям новых квартир участвовал губернатор Камчатcкого края Владимир Илюхин.

"Сегодня почти 100 камчатских семей получают ключи от новых квартир. Это стало возможным, потому что в крае работают программы, которые позволяют строить от самого северного села Аянка до Елизова, Вилючинска, Петропавловска. Безусловно, в принятии таких решений с нами всегда солидарен депутатский корпус. И я уверен, что на сегодняшний день на Камчатке по-другому и быть не может, потому что у всех есть понимание главной цели - это благополучие наших земляков. Я хочу поблагодарить руководство Елизовского района за активную позицию в этом вопросе, за ту работу, которую они делают", - приводятся в сообщении слова главы региона.

Владимир Илюхин поблагодарил и строителей, которые, по мнению губернатора, научились строить качественное и комфортное жилье. Глава региона также высказал пожелание, чтобы оно было немного дешевле.

Госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края на 2014-2024 годы" направлена на повышение доступности жилья и сейсмостойкости жилых домов, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонд и повышение доступности ипотечных жилищных кредитов для жителей полуострова. В 2020 году размер финансирования программы составляет почти 820 млн рублей из средств федерального бюджета.