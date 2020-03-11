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Власти Амурской области опросят жителей, чтобы выяснить спрос льготную ипотеку

Опросный лист распространяют по всем бюджетным учреждениям, федеральным структурам и предприятиям

ТАСС, 11 марта. Правительство Амурской области разработало опросный лист для потенциальных получателей льготной ипотеки под 2% годовых, чтобы выяснить объем реального спроса на участие в программе и разобраться в сдерживающих факторах. Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме. Программа позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет на приобретение жилья на первичном рынке. Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер Юрий Трутнев поручил главам регионов ДФО координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.

"Для того, чтобы узнать, сколько людей хотят получить льготную дальневосточную ипотеку по 2%, министерство строительства и министерство экономического развития и внешних связей региона разработали опросный лист. Его распространяют по всем бюджетным учреждениям, федеральным структурам, предприятиям и другим организациям, чтобы работники, подходящие под критерии программы, заполнили документ", - говорится в сообщении.

В ближайшее время опросный лист можно будет также заполнить онлайн. Информацию со всей области собирает Амурское ипотечное агентство. Данные опроса будут использованы для работы с застройщиками по формированию предложения. Первый этап опроса жителей продлится до 17 марта, а после власти намерены провести более углубленное анкетирование, чтобы выявить не только потребность, но и проблемные вопросы.

Ипотеку под 2% годовых могут получить молодые семьи, при этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. В программе участвуют 14 банков, половина из них уже выдает кредиты. На 20 января 2020 года льготные ипотечные кредиты выданы на общую сумму 1,55 млрд рублей. В Амурской области к 1 февраля были поданы 809 заявок на приобретение жилья по льготной ипотеке, из них банки одобрили 530.

Теги
РоссияАмурская областьДальний Восток
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