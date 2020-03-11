Внешний облик "Павильона" на Патриарших прудах не изменят из-за открытия в нем ресторана

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Внешний вид исторического здания "Павильона" на Патриарших прудах не изменят из-за открытия в нем ресторана Александра Раппопорта. Об этом сообщили в пресс-службе группы компаний "Киевская площадь", которая владеет зданием.

"Планов по реконструкции, в ходе которой будет изменен внешний облик "Павильона" на Патриарших прудах, не предусмотрено. Внешний вид исторического здания и его функциональная составляющая будут сохранены. В настоящее время на объекте проводятся внутренние ремонтные работы", - отметили в пресс-службе. После ремонта в нем планирует открыть ресторан компания Александра Раппопорта.

Деревянное здание "Павильона" появилось на Патриарших прудах в 1938 году и стало местом отдыха для водителей трамваев - в то время вокруг пруда проходили трамвайные пути. В 1980-х годах здание снесли и построили на его месте "Павильон" из камня, в нем работал буфет и раздевалка при катке, в который каждую зиму превращался пруд. В 2010-х годах здание занимали рестораны, в 2018 году его выставили на продажу. Группа компаний "Киевская площадь" купила "Павильон" в 2019 году.

Объединенная компания "Рестораны Раппопорта" - ресторанный холдинг, которому принадлежит 20 заведений в Санкт-Петербурге и Москве, включая рестораны Dr. Живаго, Белуга, гастроцентр Зарядье и другие. ГК "Киевская площадь" - один из крупнейших собственников коммерческой недвижимости в России, компания развивает проекты ТРЦ "Европейский", агрокластер "Фуд Сити", гастрономический квартал "Депо Лесная", транспортно-пересадочный узел "Нагатинская", реконструирует спортивно-развлекательный комплекс "Олимпийский".