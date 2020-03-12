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Долгострой "СУ-155" на юго-западе Москвы планируют поставить на кадастр до конца апреля

Планируется, что до конца недели дом получит разрешение на ввод в эксплуатацию, после чего дольщикам начнут выдавать ключи

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Долгострой в микрорайоне Новые Черемушки в Москве планируют поставить на кадастровый учет до конца апреля 2020 года. Об этом на встрече с дольщиками сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Дом в микрорайне Новые Черемушки по адресу: кв-л 10С (Шверника ул. / 60-летия Октября пр-т), корп. 8, строительство которого началось в 2002 году, является одним из последних незавершенных долгостроев "СУ-155" в России. В 2020 году также планируется достроить жилой дом в Санкт-Петербурге по адресу: мкр. Каменка, корп.1 (блок 1.4.) и в Москве по адресу: Чертаново, дублер Варшавского шоссе (Балаклавский пр-т), к.2АБВ.

"Что касается регистрации прав [собственности], то это, я думаю, произойдет во второй половине апреля, все [дома] будут поставлены на [кадастровый] учет", - сказал Мутко.

По его словам, планируется, что до конца недели объект получит разрешение на ввод в эксплуатацию, после чего дольщикам начнут выдавать ключи. "Приняли решение, что ключи можно будет выдавать после получения разрешения на ввод в эксплуатацию", - добавил Мутко.

"СУ-155" был одним из крупнейших российских строительных холдингов, в 2015 году он объявил о неспособности завершить проекты "из-за сложной экономической ситуации". К решению проблемы подключилось правительство РФ, завершением большинства объектов занимается структура госбанка "Российский капитал" (с 2018 года - "Банк ДОМ.РФ") - компания "РК-строй".

Общий долг "СУ-155" перед кредитными организациями превышает 17 млрд рублей, иски о банкротстве холдинга подали Сбербанк, банк "Открытие" и Росбанк. Компания несла обязательства перед 27 тыс. пайщиков в 14 регионах России. На сегодня достроено 124 дома, 26 тыс. семей-дольщиков "СУ-155" получили квартиры.

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