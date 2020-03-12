Этажность домов по реновации в Лосиноостровском районе Москвы планируют снизить

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Этажность домов во втором и третьем микрорайонах Лосиноостровского района Москвы, строящихся по программе реновации, планируется снизить, сообщает в четверг пресс-служба Москомархитектуры.

"Проработан вопрос снижения высотности. Планируемые к размещению градостроительные акценты снижены с 30 до 24 этажей, 24-этажная секция снижена до 12 этажей. Основная часть новой застройки квартала составит от семи до 16 этажей", - говорится в сообщении Москомархитектуры.

Также в Лосиноостровском районе по программе реновации построят три детских сада и школу. Кроме того, по просьбам жителей в районе появится многоуровневый паркинг. "Парковочных мест станет больше на 260 автомобилей. Всего по проекту планировки их будет более тысячи", - приводятся в сообщении слова председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включены 5 тыс. 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.