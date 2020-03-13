"Известия": россияне начнут приобретать жилье в инвестиционных целях

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Жители России могут начать скупать квартиры в инвестиционных целях из-за падения финансовых рынков. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на участников рынка.

По данным издания, приобретение наиболее ликвидных квартир принесет до 30-40% дохода за три года, а к концу 2020-го стоимость недвижимости может вырасти на 15-20%. Если ЦБ поднимет ключевую ставку, это спровоцирует рост стоимости проектного финансирования квартир.

"Многие девелоперские компании жаловались на высокую стоимость кредита (12-18% годовых) и жесткие требования банков для их получения. Если ЦБ будет ужесточать кредитно-денежную политику, то проблемы этих застройщиков только обострятся", - цитируют "Известия" генерального директора Level Group Кирилла Игнахина.

По мнению одного из экспертов, учитывая ожидаемое снижение доходов, низкую платежеспособность населения и чувствительность клиентов к повышению цен, застройщики не поднимут стоимость более 15%, а подорожание будет происходить без резких скачков. Также из-за возможного увеличения ключевой ставки могут подорожать ипотечные кредиты.

По данным издания, самую большую выгоду получат покупатели дорогого жилья, стоимость которого по итогам 2020 года также вырастет на 15%. Жилье бизнес-класса дорожает медленнее, а у потенциальных покупателей сбережения обычно хранятся в разной валюте, конвертация которой позволяет приобрести квартиру намного дешевле, чем еще несколько дней назад.

По оценке директора федеральной сети агентств недвижимости "Этажи" Ильдара Хусаинова, доля граждан, покупающих жилье в инвестиционных целях, может вырасти с 8% до 16%. В первую очередь, речь идет о таких крупных городах как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург и Тюмень.