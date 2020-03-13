Власти Кубани договорились с фондом защиты дольщиков о завершении 42 долгостроев

КРАСНОДАР, 13 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края достигли договоренности с федеральным Фондом защиты прав дольщиков о завершении 42 долгостроев в регионе и намерены в будущем договориться о достройке еще 23 инвестиционно непривлекательных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Краснодарский край находится на втором месте среди субъектов РФ по числу проблемных объектов долевого строительства. По данным краевой администрации, сроки исполнения обязательств нарушены застройщиками на 275 объектах долевого строительства. Инвестиционно непривлекательными являются 64. В конце января администрация Краснодарского края сообщала, что наблюдательным советом федерального Фонда защиты прав дольщиков принято решение о выплате компенсаций по семи проблемным объектам региона, в краснодарском отделении Банка ДОМ.РФ заявки от дольщиков принимают с 10 февраля.

"На сегодняшний день между Краснодарским краем и федеральным фондом защиты прав дольщиков подписаны соглашения на 42 объекта незавершенного строительства с более 4 тыс. квартир. Проблему еще 23 долгостроев планируется решить с помощью регионального Фонда защиты прав дольщиков", - сказали в пресс-службе.

Власти Краснодарского края в 2019 году создали фонд защиты прав участников долевого строительства, чтобы решить проблему завершения долгостроев, застройщики которых признаны банкротами. Из регионального бюджета фонду выделен 1 млрд рублей, из федерального в 2020 году будет привлечено около 4 млрд рублей. Власти Кубани подали заявку на включение 64 проблемных объектов долевого строительства в перечень для финансирования их достройки за счет федеральных средств.