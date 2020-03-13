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Продажи новостройки на северо-востоке Москвы проверяют из-за проблем с оформлением ДДУ

Причиной проверки стало обращение гражданина, которому предлагали заключить договор, отличный от договора долевого участия

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Москомстройинвест совместно с прокуратурой Москвы начал проверку в отношении жилого комплекса "Светлый мир", который строится на северо-востоке Москвы, из-за проблем с оформлением договоров долевого участия (ДДУ). Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Проверка началась в марте, проводится совместно с прокуратурой Москвы. Одной из причин проверки стало обращение гражданина, которому предлагали заключить договор, отличный от ДДУ", - рассказали в пресс-службе, уточнив, что проверку планируется завершить к концу марта.

В ведомстве напомнили о необходимости внимательно изучать условия договора, предлагаемого застройщиком. "В интересах гражданина заключать договор только в формате ДДУ. Это гарантирует сохранность вложенных средств, так как объект планируется построить с использованием счетов эскроу. Другие схемы (к примеру, договор переуступки) могут повлечь риск для дольщика", - отметили в пресс-службе.

ЖК "Светлый мир" девелоперской компании Seven Suns Development строится по адресу ул. Илимская, вл. 3/5. По информации на сайте застройщика, реализация проекта началась в четвертом квартале 2019 года, окончание строительства намечено на четвертый квартал 2021 года. Комплекс включает в себя девять домов, а также объекты инфраструктуры.

Seven Suns Development -инвестиционно-строительная группа компаний, основанная в 2013 году, возводящая жилые кварталы и комплексы апартаментов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России. Согласно информации на сайте застройщика, с учетом заселенных и строящихся кварталов портфель проектов Seven Suns Development насчитывает более 1 млн кв. м.

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