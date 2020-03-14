Более 300 семей в Забайкалье приобрели квартиры по программе "Дальневосточная ипотека"

ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Более 300 семей в Забайкалье приобрели квартиры по льготной ставке в рамках программы "Дальневосточная ипотека". Об этом в субботу сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"В Забайкалье подано 1 538 заявок, заключено 309 кредитных договоров на 900 млн рублей. Ключевой задачей должна являться доступность дальневосточной ипотеки, которая складывается из ценообразования и возможности молодой семьи купить жилье. Эту ситуацию просто так оставлять нельзя, мы будем разбираться по поводу обоснованности роста цен, и кому выгодно искусственное завышение", - сказал министр в ходе визита в Читу.

Глава Минвостокразвития выслушал мнение застройщиков, которые обозначили проблемные факторы, влияющие на строительств многоквартирных домов и на стоимость вводимого жилья. "Строители, финансисты и руководители всех уровней власти должны договариваться, вести ежедневный диалог о том, как лучше предоставить землю, развернуть инфраструктуру, чтобы удешевить стоимость жилья", - обозначил Козлов.

Программа "Дальневосточная ипотека" позволяет молодым семьям и участникам программы "Дальневосточный гектар" получить кредит в размере не более 6 млн рублей по ставке 2% годовых на срок до 20 лет для приобретения жилья на первичном рынке. Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.