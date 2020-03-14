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Орловские власти увеличат ввод жилья по нацпроекту более чем на 11% в 2020 году

Увеличить объемы строительства планируется за счет создания дополнительных стимулов для отрасли, снижения административных барьеров, создания в жилых районах новой и модернизации имеющейся транспортной инфраструктуры

ОРЕЛ, 14 марта. /ТАСС/. Власти Орловской области в 2020 году увеличат объемы строительства жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда" до 331 тыс. кв. м или более чем на 11% к уровню предыдущего года за счет дополнительного стимулирования отрасли и модернизации инфраструктуры, сообщил в субботу губернатор региона Андрей Клычков на втором орловском международном экономическом форуме.

"В 2019 году в Орловской области введено 297,6 тыс. кв. м жилья с незначительным приростом к 2018 году. В 2020 году мы поставили перед собой задачу по вводу 331 тыс. кв. м и ростом на 11,4% [к уровню 2019 года]", - сказал Клычков.

Как отметил губернатор, увеличить объемы строительства планируется за счет создания дополнительных стимулов для отрасли, снижения административных барьеров, создания в жилых районах новой и модернизации имеющейся транспортной инфраструктуры. Кроме того, к августу 2020 года в Орловской области разработают комплексную программу по замене ветхого и аварийного жилья.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года и состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей Евгеньевич
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