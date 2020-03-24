{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Группа "Эталон" проведет собрание акционеров по обратному выкупу до 10% ГДР компании

Срок владения купленными глобальными депозитарными расписками должен составить не более двух лет

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Акционеры девелоперской компании "Эталон" на внеочередном общем собрании 15 апреля 2020 года рассмотрят вопрос об обратном выкупе (buyback) до 10% глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, сообщается во вторник на официальном сайте группы "Эталон".

"Etalon Group Plc… объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров 15 апреля 2020 года. Совет директоров группы "Эталон" предложил внеочередному общему собранию акционеров одобрить запуск компанией в общекорпоративных целях программы обратного выкупа ее глобальных депозитарных расписок, каждая из которых соответствует одной акции", - говорится в сообщении.

Компания может приобрести до 10% от общего числа выпущенных ГДР. При этом срок владения купленными глобальными депозитарными расписками должен составить не более двух лет. "Минимальная цена приобретения ГДР составляет £0,00005 <…> Оплата приобретаемых компанией ГДР осуществляется из полученной и нераспределенной прибыли компании", - добавляется в сообщении.

"Эталон" котируется на Лондонской бирже с 2011 года. Глобальные депозитарные расписки компании начали торговаться на Московской бирже с февраля 2020 года.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Группа в 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м. По данным Единого реестра застройщиков, компания занимает 11-е место в РФ по объемам текущего строительства - на 1 марта этого года в процессе возведения находится свыше 948 тыс. кв. метров жилья.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Банк ДОМ.РФ сохранил ставки по ипотеке на новостройки и социальные программы
Семейная ипотека доступна по ставке от 4,7%, военная ипотека - под 8,5%, семейная ипотека для военнослужащих - под 4,9%, дальневосточная ипотека - под 2%
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС