Группа "Эталон" проведет собрание акционеров по обратному выкупу до 10% ГДР компании

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Акционеры девелоперской компании "Эталон" на внеочередном общем собрании 15 апреля 2020 года рассмотрят вопрос об обратном выкупе (buyback) до 10% глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, сообщается во вторник на официальном сайте группы "Эталон".

"Etalon Group Plc… объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров 15 апреля 2020 года. Совет директоров группы "Эталон" предложил внеочередному общему собранию акционеров одобрить запуск компанией в общекорпоративных целях программы обратного выкупа ее глобальных депозитарных расписок, каждая из которых соответствует одной акции", - говорится в сообщении.

Компания может приобрести до 10% от общего числа выпущенных ГДР. При этом срок владения купленными глобальными депозитарными расписками должен составить не более двух лет. "Минимальная цена приобретения ГДР составляет £0,00005 <…> Оплата приобретаемых компанией ГДР осуществляется из полученной и нераспределенной прибыли компании", - добавляется в сообщении.

"Эталон" котируется на Лондонской бирже с 2011 года. Глобальные депозитарные расписки компании начали торговаться на Московской бирже с февраля 2020 года.

Группа "Эталон" основана в 1987 году. Девелопер специализируется на рынках недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга. С момента основания группа ввела в эксплуатацию около 7 млн кв. м недвижимости. Группа в 2019 году увеличила ввод жилья почти на 30% - до 622 тыс. кв. м. По данным Единого реестра застройщиков, компания занимает 11-е место в РФ по объемам текущего строительства - на 1 марта этого года в процессе возведения находится свыше 948 тыс. кв. метров жилья.