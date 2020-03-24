Банк ДОМ.РФ сохранил ставки по ипотеке на новостройки и социальные программы

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ставки по ипотеке на первичном рынке, а также для семей с детьми и военнослужащих в Банке ДОМ.РФ сохранены на прежнем уровне, сообщила пресс-служба кредитной организации.

"Несмотря на рыночную волатильность и возросшую стоимость привлечения денег на финансовых рынках, банк принял решение сохранить доступные ставки для заемщиков на первичном рынке, семей с детьми и военнослужащих", - говорится в сообщении.

Так, семейная ипотека по-прежнему доступна по ставке от 4,7%, военная ипотека - под 8,5%, семейная ипотека для военнослужащих - под 4,9%, дальневосточная ипотека - под 2%. Оформить ипотеку на первичном рынке можно по ставке от 7,8%.

При этом банк скорректировал до рыночных значений стоимость кредитов на вторичное жилье и рефинансирование займов, полученных в других банках, - от 9,1% и от 8,7% соответственно. Однако в два раза увеличена скидка для клиентов, подтверждающих доходы выпиской из Пенсионного фонда РФ, теперь она составляет 0,4%.

"Как ипотечно-строительный банк мы заинтересованы в сохранении условий кредитования в наиболее приоритетных направлениях - на первичном рынке и в рамках социальных программ. Это позволит поддержать жилищное строительство и сохранить доступность ипотеки для тех категорий населения, которые наиболее нуждаются в поддержке", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Данилы Литвинова.

Устойчивость отрасли в условиях кризиса

В 2020 году почти каждый третий кредит по программе семейной ипотеки был выдан от лица ДОМ.РФ, сообщил ТАСС управляющий партнер инвестиционной группы D-invest Андрей Киселев. "Важно отметить, что на текущий момент при всех шоках на мировых рынках и традиционно следующей за ними реакции российской банковской системы ставки по льготным ипотечным кредитам сохраняются и пересматриваться не будут", - сказал он.

По оценкам управляющего директора девелоперской группы "Самолет" Дмитрия Волкова, повышение ставки на 1% эквивалентно повышению стоимости жилья на 8%. По его словам, в марте на фоне ожидания роста ипотечных ставок наблюдался повышенный спрос, "однако для его поддержания необходимо обеспечить условия для массового ипотечного кредитования".

"В условиях текущего кризиса, когда сразу несколько серьезных факторов давят на экономику, для покупателей недвижимости очень важна стабильность и доступность жилья, особенно в сегменте "эконом", - подчеркнул Волков. Поэтому решение Банка ДОМ.РФ сохранить текущий уровень ставок на первичном рынке и для социально значимых категорий граждан будет способствовать устойчивости отрасли и дальнейшей стабилизации ситуации, считает собеседник агентства.