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Эксперт: спрос на посуточную аренду в Москве в марте сократился почти на четверть

По данным ЦИАН, снижается также средняя стоимость посуточной аренды в столице

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Спрос на посуточную аренду в Москве с 1 по 23 марта 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился почти на четверть. Об этом ТАСС сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

"Мы сравнили количество поисковых запросов на сайте cian.ru на посуточную аренду квартир в Москве <…> с 1 по 23 марта 2020 года спрос на посуточную аренду упал почти на четверть относительно 2019 года. Резкое снижение наблюдается с 15 марта по 23 марта (-33% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), после ограничения авиасообщения и фактически закрытия границ, в том числе с соседними государствами", - отметил Попов.

При этом в феврале 2020 года спрос на посуточную аренду в столице был сопоставим с 2019 годом, снижение составило 3%. Всплеск спроса по данным за оба года наблюдался в февральские праздники. В свою очередь в ЦИАН отметили, что предложение посуточной аренды с начала февраля выросло на 4% до 5,4 тыс. лотов.

По данным ЦИАН, снижется также средняя стоимость посуточной аренды в Москве. "В начале февраля 2020 года снять на день квартиру можно было в среднем за 3,9 тыс. рублей (без учета объектов элитного класса). Сегодня ставка составляет 3,6 тыс. рублей. Снижение составило 8%. Отсутствие туристов увеличивает объемы свободных квартир и снижает ставки посуточной аренды", - отмечает Попов.

ЦИАН - один из крупнейших сервисов по поиску недвижимости. По данным LiveInternet, ежемесячная аудитория cian.ru составляет 15 млн уникальных пользователей.

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