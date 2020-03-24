Дезинфекция комплекса "Башня Федерация" в "Сити" может завершиться до понедельника

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Дезинфекцию комплекса "Башня Федерация" в деловом центре "Москва Сити" специальным средством планируется завершить на ближайших выходных. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-служба комплекса.

"Первый этап уже пройден. В эти выходные планируется второй этап дезинфекции в отсутствие людей. Ночью над всеми поверхностями будет распылен так называемый "туман" - специальное средство с вирулицидной активностью. Таким образом полную дезинфекцию комплекса планируется завершить в эти выходные", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что, в соответствии с постановлениями правительства Москвы и нормативными актами, управляющая компания "Башни Федерация" изменила порядок дезинфекционной обработки и разработала новую карту уборки. Ранее было значительно увеличено количество мест для дезинфекции. К ним добавились ленты эскалаторов, ручки дверей, кнопки у лифтов, тумблеры, столы ресепшен.

По данным пресс-службы, начиная с 18 марта, 35% резидентов "Башни Федерация" работают удаленно. Там отметили, что если в обычные дни ежедневно объект посещали 25 тыс. человек, то с 18 марта количество посетителей уменьшилось до 16 тыс.

Комплекс "Башня "Федерация" построен на 13-м участке "Москва-Сити" и состоит из двух небоскребов - "Запад" и "Восток" (самые высокие жилые арартаменты в Европе). Общая площадь объекта - 443 тыс. кв. м. Высота башни "Запад" - 242 метра, "Восток" - 374 м.