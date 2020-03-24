{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дезинфекция комплекса "Башня Федерация" в "Сити" может завершиться до понедельника

С 18 марта 35% резидентов "Башни Федерация" работают удаленно

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Дезинфекцию комплекса "Башня Федерация" в деловом центре "Москва Сити" специальным средством планируется завершить на ближайших выходных. Об этом во вторник ТАСС сообщила пресс-служба комплекса.

"Первый этап уже пройден. В эти выходные планируется второй этап дезинфекции в отсутствие людей. Ночью над всеми поверхностями будет распылен так называемый "туман" - специальное средство с вирулицидной активностью. Таким образом полную дезинфекцию комплекса планируется завершить в эти выходные", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе уточнили, что, в соответствии с постановлениями правительства Москвы и нормативными актами, управляющая компания "Башни Федерация" изменила порядок дезинфекционной обработки и разработала новую карту уборки. Ранее было значительно увеличено количество мест для дезинфекции. К ним добавились ленты эскалаторов, ручки дверей, кнопки у лифтов, тумблеры, столы ресепшен.

По данным пресс-службы, начиная с 18 марта, 35% резидентов "Башни Федерация" работают удаленно. Там отметили, что если в обычные дни ежедневно объект посещали 25 тыс. человек, то с 18 марта количество посетителей уменьшилось до 16 тыс.

Комплекс "Башня "Федерация" построен на 13-м участке "Москва-Сити" и состоит из двух небоскребов - "Запад" и "Восток" (самые высокие жилые арартаменты в Европе). Общая площадь объекта - 443 тыс. кв. м. Высота башни "Запад" - 242 метра, "Восток" - 374 м.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Эксперты: запрет на шум во время самоизоляции актуален для всех жителей дома
Проблема шумных соседей в условиях вынужденного домашнего карантина усугубляется, отметили собеседники ТАСС
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС