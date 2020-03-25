АКРА не ожидает роста долгов по ипотеке в 2020 году из-за коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не ожидает роста просроченной задолженности по ипотеке в 2020 году из-за коронавируса.

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"Мы не ожидаем существенного ухудшения качества ипотечного портфеля, которое традиционно остается высоким и в периоды замедления экономического роста", - сказал ТАСС управляющий директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян.

По мнению аналитика, ипотека останется драйвером роста на кредитном рынке. При этом спрос в этом сегменте может снизиться из-за снижения реальных доходов населения и повышения процентных ставок по ипотечным кредитам.