{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

АКРА не ожидает роста долгов по ипотеке в 2020 году из-за коронавируса

По мнению экспертов, ипотека останется драйвером роста на кредитном рынке

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) не ожидает роста просроченной задолженности по ипотеке в 2020 году из-за коронавируса.

На эту тему
Меры ЦБ РФ в условиях пандемии коронавируса. Как собираются поддержать бизнес и граждан

"Мы не ожидаем существенного ухудшения качества ипотечного портфеля, которое традиционно остается высоким и в периоды замедления экономического роста", - сказал ТАСС управляющий директор - руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Армен Даллакян.

По мнению аналитика, ипотека останется драйвером роста на кредитном рынке. При этом спрос в этом сегменте может снизиться из-за снижения реальных доходов населения и повышения процентных ставок по ипотечным кредитам.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Сахалинской области под "дальневосточную ипотеку" построят около 9 тыс. квартир
Более половины потенциальных участников программы хотят приобрести жилье в Южно-Сахалинске
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС