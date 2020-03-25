На Кубани упростили процедуру выделения участков под объекты здравоохранения

КРАСНОДАР, 25 марта. /ТАСС/. Власти Кубани внесли изменения в градостроительный кодекс Краснодарского края, согласно которым значительно упрощается процедура выделения участков под строительство объектов здравоохранения. Об этом в ходе пленарного заседания в среду сообщил спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

В настоящее время на территории Кубани отсутствуют объекты местного значения, которые предназначены для оказания медицинской помощи населению. Благодаря поправкам будет откорректирован перечень видов объектов, которые должны отображаться на схеме территориального планирования муниципальных районов и в генпланах городских округов.

"В градостроительном кодексе появляется очень перспективный для кубанской медицины момент. Исключается ряд требований по отображению объектов регионального значения на схеме территориального планирования. Тем самым будет упрощена процедура выделения земельных участков под строительство объектов здравоохранения. Что, в свою очередь, позволит быстрее формировать жизненно важную для людей инфраструктуру", - сказал Бурлачко.

Как сообщал ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, на нацпроект "Здравоохранение" в регионе в 2020 году планируется выделить в полтора раза больше средств, чем в 2019 году - 7,3 млрд рублей. Их направят на оснащение детских поликлиник и отделений, строительство нового корпуса детской краевой больницы, закупку компьютерной техники и серверного оборудования для медучреждений. Также в Краснодарском крае планируется построить 20 фельдшерско-акушерских пунктов и приобрести 21 передвижной медицинский комплекс.

Нацпроект "Здравоохранение" включает восемь федеральных проектов. Он предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.