Общественники считают, что контроль за магазинами в домах нужно усилить из-за пандемии

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Некоммерческое партнерство "ЖКХ Контроль" направило письмо в Генпрокуратуру, МЧС, Минстрой и Минздрав с просьбой усилить контроль за содержанием мест общего пользования в многоквартирных домах в связи с пандемией коронавируса. Письмо за подписью исполнительного директора некоммерческого партнерства Светланы Разворотневой есть в распоряжении ТАСС.

"В целях исключения рисков массового инфицирования граждан, проживающих в многоквартирных домах, прошу обратить особое внимание на опасную эпидемиологическую ситуацию, возникшую в связи с незаконным использованием помещений общего имущества в многоквартирных домах со стороны некоторых органов власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", - говорится в письме.

Речь идет о нежилых помещениях, расположенных в технических подвалах и на первых этажах многоквартирных домов, в которых размещены помещения общественного назначения и вход в которые осуществляется со стороны двора дома. Более того, известны случаи, когда вход в такие помещения - офисы, магазины, хостелы, бары, склады - осуществляется через входную группу подъезда дома, через общую лестничную площадку.

По данным НП "ЖКХ Контроль", примеры незаконного использования нежилых помещений в многоквартирных домах не единичны и имеют место во всех городах, особенно в административных центрах регионов. Как подчеркивается в письме, нарушение этих правил особенно опасно в условиях пандемии, так как неконтролируемый поток людей, проходящей через места общего пользования, может способствовать беспрепятственному распространению опасных инфекций.

"Прошу рассмотреть возможность усилить требования строительных и санитарно-эпидемиологических правил в отношении возможности использования нежилых помещений, не связанных с содержанием жилых помещений и общего имущества собственников в многоквартирных домах", - отмечается в письме.

Ранее пресс-служба Минстроя России сообщила ТАСС, что министерство рекомендовало управляющим компаниям увеличить периодичность уборки и чаще дезинфицировать подъезды в многоквартирных домах для профилактики из-за ситуации с коронавирусом. В Минстрое отметили, что сотрудникам эксплуатирующих организаций, контактирующим с людьми, необходимо носить маски и уделять повышенное внимание гигиене рук. Министерство также рекомендовало органам жилищного надзора провести разъяснительную работу с управляющими компаниями по профилактике коронавируса.