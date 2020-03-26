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Сети малых отелей в Москве приостановили работу некоторых заведений из-за низкого спроса

Председатель "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" и собственник сети отелей "City Comfort" в Москве Ольга Воинова отметила, что загрузка малых отелей по Москве сейчас не превышает 10% от номерного фонда

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Некоторые сети малых отелей в Москве приостановили работу части своих заведений и перевели бронирования гостей в оставшиеся открытыми отели из-за низкого спроса на фоне распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщила председатель "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" и собственник сети отелей "City Comfort" в Москве Ольга Воинова.

"Многие закрывают свои гостиницы. Я свои две [гостиницы] закрыла и собираюсь еще закрывать, каким-то образом переводить в одну гостиницу все имеющиеся бронирования, которые есть у меня на ближайший период, <...> чтобы рационализировать свои расходы. Из моих знакомых так сделали, могу сказать, наверное, гостиниц 15 уже, те, кто сетевики, малые гостиницы и отели", - сказала Воинова.

По словам Воиновой, все четыре малых отеля ее сети находятся в центре и расположены недалеко друг от друга, поэтому гости, бронирования которых перенесли, не реагируют отрицательно, наоборот, относятся с понимаем и входят в положение владельцев отелей. Она отметила, что загрузка малых отелей по Москве сейчас не превышает 10% от номерного фонда.

Отельер, совладелица Hotelinstinct и HotelKit в Санкт-Петербурге и руководитель "Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья" по Северо-Западному федеральному округу Алена Енова в свою очередь отмечает, что предложения объединять малые отели и переводить бронирования всех гостей в один "дежурный отель" поступали ей даже от отельеров-конкурентов, чьи гостиницы расположены по соседству с сетью ее отелей.

Неопределенное будущее

Еще одной проблемой отельеров стала массовая отмена будущих бронирований. Многие отменяют поездки, так как культурные и досуговые места в Москве и Санкт-Петербурге приостановили работу. "Почему отелям в этом случае сложнее? Например, в ресторане у тебя пришел гость и тут же заплатил, а если нет гостей, то нет и денег. В отеле же, если нет гостей, то еще нужно возвращать деньги за отмененное бронирование", - говорит Енова.

По словам экспертов, многие отельеры предлагают гостям вместо возврата средств делать перенос бронирования на более поздний период, но не все соглашаются с таким предложением. По словам Еновой, чаще всего навстречу отельерам идут постоянные гости. Отдельно владельцам гостиниц приходится договариваться с арендодателями помещений по вопросам отсрочки платежей или скидок из-за очень низкой заполняемости номерного фонда.

Воинова отмечает, что для Москвы зима - это низкий сезон, а высокий спрос и основной объем заработка для отелей приходится на весну и лето. За это время отельеры создают в том числе и резервный фонд, средства которого идут на оплату аренды, зарплаты сотрудникам и коммунальные платежи в низкие сезоны с невысокой заполняемостью номеров. Поэтому, говорит Енова, если до лета ограничения из-за коронавируса снимут, у отельеров будет возможность "отыграть" сезон и вернуть часть гостей, в обратном случае большинству отелей придется уйти в минус практически на целый год.

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