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Опрос потенциальных получателей ипотеки под 2% для анализа спроса проводят на Камчатке

В настоящее время кредитные учреждения края одобрили 100 заявок на получение ипотеки на льготных условиях из 149 рассмотренных

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 марта. /ТАСС/. Министерство строительства Камчатки разработало анкету потенциального участника программы "Дальневосточная ипотека" для оценки спроса на жилье в регионе, сообщила ТАСС заместитель министра строительства региона Елена Воронова.

"Для того, чтобы понять общий объем спроса на жилье в регионе, а также сориентировать компании на то, какие жилые помещения будут востребованы жителями полуострова, была создана эта анкета. Жители края уже помогают нам актуализировать данные, и особенно это важно в муниципалитетах, где власти должны четко понимать, какой тип жилья будет востребован у населения. Анкету можно заполнить на сайте краевого министерства строительства в разделе "Ипотека под 2%", - сказала Воронова.

Она добавила, что в настоящий момент кредитные учреждения края одобрили 100 заявок на получение ипотеки на льготных условиях из 149 рассмотренных. Заключено уже 30 договоров на получение кредитных средств.

14 представительств федеральных банков в Камчатском крае осуществляют выдачу займов по программе "Дальневосточная ипотека". Ранее губернатор края Владимир Илюхин дал поручение муниципальным властям проработать механизмы взаимодействия со строительными организациями и подготовить площадки и инфраструктуру, чтобы компании могли приступить к строительству жилья под реализацию по программе льготной ипотеки под 2% как можно быстрее.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года. Мера нужна, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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