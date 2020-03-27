Эксперты предложили учесть показатели нацпроекта по жилью при субсидировании ипотеки

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Необходимо ориентироваться на целевые показатели национального проекта "Жилье и городская среда" при субсидировании ипотечных ставок в России, такое мнение высказали ТАСС в пятницу опрошенные эксперты.

В четверг сообщалось, что Минстрой России совместно с регионами разработал антикризисный план, который, в частности, предполагает субсидирование процентных ставок и ипотеки.

"Можно ожидать, что правительство при определении размера ипотечной ставки, которую необходимо субсидировать, будет отталкиваться от целей национального проекта по ипотеке на этот год (8,7% плюс 1-2 п.п.). Соответственно, если средние ипотечные ставки на рынке превысят 10-11%, то, скорее всего, уже в таких условиях правительство может начать ее субсидирование", - сказал в беседе с ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

Программа субсидирования 2015-2016 годов дала отличный эффект для стройотрасли, отметил ТАСС независимый эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко. По его словам, суммарно за два года в строительную отрасль пришло около 1,5 трлн рублей, причем покупатели вложили 37% собственных средств. Таким образом, через субсидирование кредитов покупатели жилья обеспечили завершение строительства. Однако эксперт предупреждает: для повторения подобного успеха покупатели должны иметь первоначальный взнос, что в настоящий момент затруднительно. "Для получения кредита в размере 2 млн рублей со стандартным первоначальным взносом 20% необходимо иметь собственные 500 тыс. рублей, которые не зависят от процентной ставки", - сказал эксперт.

Сейчас речь идет о радикальном изменении платежеспособности населения, поэтому меры по поддержке спроса на банковские продукты в условиях снижения покупательской способности необходимы, сообщил ТАСС управляющий директор и партнер финансовой практики BCG Сергей Ишков. Повышение доступности ипотеки в новых экономических реалиях - определяющий фактор для реализации госпрограмм в жилищной сфере, отметил ТАСС директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов. "Необходимо радикально сменить подход к ипотечному кредитованию", - подчеркнул эксперт.

Предупредительный характер

Разработанный пакет мер поддержки спроса на ипотеку носит предупредительный характер, ведь пока ключевые игроки ипотечного рынка сохраняют ставки на прежнем уровне, считает Алексеенко. По его словам, утвержденная заранее программа поддержки позволит в нужный момент сэкономить время на принятие решения и не допустить падения спроса на ипотеку, что в свою очередь снизит негативное влияние на весь жилищный рынок. "Сегодняшняя ситуация показывает: макроэкономические показатели могут ухудшиться в любой момент (валютный рынок и рынок облигаций федерального займа - тому подтверждение), соответственно, и ипотечные ставки могут измениться "уже завтра". Заемщики это понимают, и многие банки фиксируют существенное повышение спроса на ипотеку в марте", - сказал Алексеенко.

Как изменится спрос на ипотеку в РФ после реализации мер по субсидированию ставок из-за непредсказуемости ситуации с пандемией, эксперт спрогнозировать не взялся. Однако отметил, что в обычной ситуации снижение средней годовой ставки на один процентный пункт приводило к росту объемов выдачи в среднем на 15-20%.

О ставках

По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по ипотеке на 1 февраля 2020 года опустилась на 0,16 п.п. - до 8,84% годовых, тем самым обновив исторический минимум. Банк России 20 марта сохранил ключевую ставку на уровне 6% после длительного цикла ее снижения. В ЦБ также отмечали, что финансовая система страны готова к внешним шокам лучше, чем в 2014-2015 годах, это может значить, что регулятор не пойдет на экстренные меры наподобие повышения ключевой ставки с 10,5% до 17% в декабре 2014 года.

В декабре 2014 года ЦБ резко поднял ключевую до 17%, рыночные ставки должны были отреагировать ростом до 20%. Такой уровень ключевой ставки держался недолго, за полгода она снизилась до 11-12%. Оперативные действия правительства по введению субсидирования ипотеки позволили сдержать средний уровень ставок в 2015 году на уровне 12-13%.

Согласно федеральному проекту "Ипотека", который входит в состав нацпроекта "Жилье и городская среда", до конца 2024 года ставки по ипотеке должны достичь 7,9% годовых, при этом число выдаваемых кредитов на покупку жилья на первичном рынке в 2024 году должно составить 1,13 млн.