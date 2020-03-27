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Управляющие компании в нерабочую неделю обеспечат круглосуточную работу аварийных служб

Уборка придомовых территорий и мест общего пользования будет выполняться на следующей неделе в штатном режиме

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы обеспечат работу аварийно-диспетчерских служб в нерабочую неделю в круглосуточном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя России в ответ на запрос ТАСС.

"В соответствии с правилами осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, которые утверждены правительством РФ, управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы обеспечивают круглосуточную работу аварийно-диспетчерских служб. Аварийно-диспетчерские службы принимают обращения граждан по всем вопросам, связанным с деятельностью по предоставлению коммунальных услуг", - отметили в пресс-службе.

Также в Минстрое добавили, что уборка придомовых территорий и мест общего пользования, включая уборку лестничных площадок, помещений мусоросборных камер, коридоров и т.д., будет выполняться на следующей неделе в штатном режиме.

Президент России Владимир Путин 25 марта в телеобращении к россиянам в связи с распространением коронавируса в стране и мире объявил следующую неделю нерабочей. При этом глава государства отметил, что будут работать все структуры жизнеобеспечения, включая медучреждения, аптеки, магазины, транспорт, банки и органы власти всех уровней.

Теги
Россия
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