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Распространение коронавируса нового типа

"Известия" сообщили о возможном падении цен на жилье в России к лету

По данным издания, они могут опуститься на 10-20% в среднем по стране
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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Российский рынок недвижимости в апреле может столкнуться со снижением спроса на квартиры в новостройках и вторичное жилье в связи с экономическими последствиями распространения коронавируса, к лету цены на недвижимость могут упасть на 10-20% в среднем по стране. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на участников рынка и экспертов.

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Как сообщает издание, в Москве и Санкт-Петербурге ожидается падение цен на 10-15%. По оценкам экспертов, спрос может упасть уже в апреле, снижение цен ожидается к лету.

"Из-за снижения покупательной способности населения и роста безработицы очевидно, что и продавцам вторичной недвижимости, и девелоперам придется уменьшать стоимость квартир. Вероятно, цены упадут уже к лету", - сообщил изданию руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Кроме того, по мнению участников рынка, чем дольше продлится пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения, тем сильнее будет снижаться покупательская способность населения и спрос на квартиры.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась более чем на 160 стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 720 тыс. человек, зафиксировано около 35 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1836 случаев заражения, выздоровели 66 человек, умерли девять пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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